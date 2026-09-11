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včera 17:04

Čína odsoudila tři občany Hongkongu k pěti až sedmi letům vězení, protože v minulosti organizovali připomínku masakru v Pekingu v roce 1989

Čínský soud v Hongkongu dnes vynesl tresty v rozpětí pět až sedm let vězení pro tři aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Tchien-an-men (náměstí Nebeského klidu) v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. Evropská unie verdikt odsoudila a označila za politicky motivovaný. Případ proti trojici organizátorů je všeobecně považován za barometr svobod v Hongkongu v době, kdy Peking, pod jehož správu toto poloautonomní území spadá, tvrdě potlačuje jakoukoli opozici.

Aktivisty už soud letos na základě Pekingem prosazeného zákona o národní bezpečnosti shledal vinnými z podněcování ke svržení čínského režimu. Jednačtyřicetiletá Chow Hang-tung a 69letý Lee Cheuk-yan, kteří trvali na své nevině, dostali sedm let a tři měsíce, respektive sedm let za mřížemi. Čtyřiasedmdesátiletý Albert Ho, který před soudem přiznal vinu, dostal trest pěti let a dvou měsíců.

"EU odsuzuje uložení dlouhých trestů vězení v návaznosti na politicky motivovaný soudní proces. Verdikt podkopává důvěru v právní stát a poškozuje pověst Hongkongu, v němž bude EU i nadále pozorně sledovat situaci v oblasti lidských práv a základních svobod," napsal na sociální síti X mluvčí Evropské komise Anouar El Anouni.

Všichni tři byli obviněni v srpnu 2021 a roky byli drženi ve vazbě. Jejich Sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně organizovalo akce, jimiž si lidé v Hongkongu každý rok připomínají události v Pekingu z roku 1989. Vzpomínek se účastnily statisíce lidí.

Sdružení se muselo v roce 2021 po 32 letech existence na základě bezpečnostního zákona rozpustit, stejně jako jiné občanské organizace. Přijetí Pekingem prosazeného zákona o národní bezpečnosti provázely v roce 2020 hromadné protesty a norma vyvolala i kritiku ze zahraničí. Peking tvrdí, že zákon je nezbytný k udržení stability.

Masakrem na náměstí Tchien-an-men vyvrcholily protesty, které v Číně vypukly na jaře 1989 po smrti reformního komunistického představitele Chua Jao-panga. V Pekingu a v dalších čínských městech se tehdy shromáždily desetitisíce studentů a dalších obyvatel, kteří žádali demokratické reformy, větší svobodu projevu a boj proti korupci.

V noci na 4. června 1989 zasáhla proti protestujícím na náměstí Tchien-an-men armáda, která demonstrace násilně potlačila. Přesný počet obětí zůstává neznámý, protože čínské vedení údaje nikdy nezveřejnilo. Odhady se pohybují od několika stovek po více než 1000 mrtvých.

čtk, tb

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