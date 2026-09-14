Volby v západoněmeckém Dolním Sasku vyhráli Merzovi vládní lidovci
Nejsilnější stranou v nedělních komunálních volbách v německé spolkové zemi Dolní Sasko se stala Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Vyplývá to z výsledků hlasování na krajské úrovni, které dnes zveřejnil zemský statistický úřad. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD), obě strany si ale oproti volbám před pěti lety pohoršily. Strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou dolnosaská tajná služba vede jako prokazatelně pravicově extremistickou, naopak svůj zisk více než ztrojnásobila na 15,9 procenta.
Předběžný výsledek, který dnes statistici zveřejnili, se týká voleb do zastupitelstev ve velkých dolnosaských městech, do zastupitelstev v krajích a v regionech. V neděli mohlo v komunálních volbách hlasovat zhruba 6,3 milionu voličů. Vybírali zástupce do regionálních a krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. Někde volili i starosty či primátory.
Merzova CDU získala 27,2 procenta hlasů. V komunálních volbách před pěti lety přitom dostala 31,7 procenta. Na druhém místě se umístila sociální demokracie s 24,6 procenta. V roce 2021 získala 30 procent. Obě strany jsou na celostátní úrovni součástí vládní koalice.
Více než ztrojnásobit dokázala svůj zisk AfD. Zatímco před pěti lety dostala 4,6 procenta hlasů, nyní je to 15,9 procenta. To je její nejlepší výsledek v komunálních volbách v Dolním Sasku od založení strany v roce 2013. Strana Zelených získala 14,1 procenta, a pohoršila si tak o 1,8 procentního bodu. Radikálně levicová strana Levice si polepšila z 2,8 na šest procent. Svobodní demokraté (FDP) naopak o podporu voličů přišli. Zisk jim klesl z 6,5 na 3,7 procenta.
Dolní Sasko je spolková země na severozápadě Německa, která má zhruba osm milionů obyvatel. Kromě metropole Hannoveru v ní leží i další velká města jako Braunschweig (Brunšvik) a Wolfsburg či univerzitní města Osnabrück a Göttingen. Ve Wolfsburgu sídlí krizí zmítaný automobilový koncern Volkswagen, který má továrny i v Braunschweigu, Hannoveru a Emdenu. Posledním dvěma přitom hrozí uzavření. Spolková země vlastní 11,8 procenta akcií VW a má v koncernu dvacetiprocentní blokační menšinu.
Komunální volby se konaly týden po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, které vyhrála AfD se 43,8 procenta hlasů. Sasko-anhaltská tajná služba přitom vede od roku 2023 místní organizaci AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou. Také v Dolním Sasku zemská tajná služba - jako jediná ve spolkové zemi bývalého Západního Německa - považuje místní AfD za prokazatelně pravicově extremistickou.
Nadcházející neděli se konají volby v dalších dvou spolkových zemích: Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. Zatímco ty první podle průzkumů rovněž vyhraje AfD se ziskem 35 až 37 procent hlasů, na vítězství v hlasování v německém hlavním městě mají podle průzkumů zhruba stejnou šanci CDU, Levice i AfD.
čtk, tb