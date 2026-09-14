Poslanec Turek se musí omluvit Hnutí Duha za svoje řeči o tom, že můžou za úmrtí svých spoluobčanů
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy) se má omluvit Hnutí Duha za svůj výrok, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud. Informaci dnes přinesla Česká televize, ČTK ji potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Soud podle ní vydal takzvaný rozsudek pro uznání, protože Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě. Reakci poslance ČTK shání.
"Důvodem rozhodnutí rozsudkem pro uznání je skutečnost, že žalovaný (Turek) byl písemně vyzván, aby uplatnil svou případnou obranu proti uplatněnému nároku. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů. Žalovaný se nevyjádřil. Zákon stanoví domněnku, že v takovém případě platí, že žalovaný nárok uznává, a soud vydává rozsudek pro uznání. O těchto následcích byl žalovaný řádně poučen," vysvětlila mluvčí soudu.
Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů Turek v dubnu uvedl na facebooku, že "při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady". O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.
Omluvu má Turek podle verdiktu jednak zaslat přímo hnutí, jednak ji ponechat zveřejněnou na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů. Má v ní uvést, že jeho výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku.
Hnutí Duha podle mluvčí Evy Pernicové zprávu o rozhodnutí soudu vítá. "V tuto chvíli však stále čekáme na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, abychom se mohli řádně seznámit s jeho přesným odůvodněním. Vnímáme to nicméně jako důležité potvrzení, že ani politici nemohou beztrestně šířit nepravdivá či zavádějící tvrzení o občanských organizacích a jejich práci. Veřejná debata má být založena na faktech, nikoli na lživých obviněních a osobních útocích," sdělila Pernicová ČTK.
Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro ně má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.
Ředitelka Duhy Zuzana Lenhartová k žalobám dříve uvedla, že jejich cílem je jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí. Poukázala na to, že veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany.
Turek na jaře z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích hrozil sdružení tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
Desítky dalších dřívějších Turkových výroků na sociálních sítích prověřovala policie kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu, věc ale v srpnu odložila kvůli promlčení.
Poslanec se také v červenci stal účastníkem dopravní nehody, při níž se jeho vůz v centru Prahy srazil s nemocničním autem. Policie událost prověřuje pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová dnes ČTK sdělila, že ve věci nenastal žádný zveřejnitelný posun.
čtk, tb