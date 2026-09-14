Jemenští Húsíové údajně zasáhli leteckou základnu v Saúdské Arábii
Jemenští povstalci Húsíové oznámili, že dnes desítkami raket a dronů zaútočili na leteckou základnu v saúdskoarabském městě Chamís Mušajt. Zasaženy podle nich byly ranveje, hangáry, radarové systémy a muniční sklady. Íránem podporovaní povstalci uvedli, že útok byl odvetou za stovky vzdušných úderů, které Rijád v uplynulých dnech provedl v Jemenu, píše agentura Reuters.
Saúdskoarabské úřady se k prohlášení Húsíů prozatím nevyjádřily, nicméně během dneška ve městech Chamís Mušajt, Abhá, Džízán a Nadžrán vyhlásily výstrahu před možným nebezpečím. Města byla terčem húsíjských útoků již v minulých dnech. Povstalci také v posledních týdnech zintenzivnili útoky na saúdskoarabské tankery plující v Rudém moři.
Vojenský mluvčí Húsíů uvedl, že Saúdská Arábie v uplynulých dnech provedla v Jemenu více než 300 vzdušných úderů. Rijád podporuje jemenskou mezinárodně uznávanou vládu sídlící v Adenu, která od začátku září čelí nové húsíjské ofenzivě, při níž povstalci postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Báb al-Mandab.
O vývoji v regionu dnes v saúdskoarabské Džiddě jednal korunní princ a faktický vládce země Muhammad bin Salmán s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) admirálem Bradem Cooperem. Jejich schůzka se konala tři dny poté, co Reuters s odvoláním na své zdroje napsal, že princ požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o vojenskou pomoc v boji proti Húsíům. Trump podle agentury americké útoky proti Húsíům zamítl, ale přislíbil sdílení zpravodajských informací a spolupráci při určování cílů úderů.
Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí vedenou Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Podle agentury AP však nová húsíjská ofenziva Jemen opět uvrhla do občanské války.
čtk, tb