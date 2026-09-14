Trump uvedl, že Ukrajina a Rusko zastaví vzájemné útoky na energetické cíle
Ukrajina a Rusko souhlasily s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu, řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj tyto útoky, nikoliv jeho válka v Íránu, vedly k nárůstu globálních cen nafty, napsal v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i Kyjev ochoten přestat s útoky na cíle na ruském území. Moskva na Trumpovo oznámení zatím nereagovala.
"Ukrajina souhlasila, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že učiní totéž! Růst cen nafty na světových trzích je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem," napsal Trump.
Ukrajina podle Zelenského navrhuje, aby její partneři zajistili dohodu s Ruskem, díky které by přestalo ničit ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Zmínil energetiku, potravinářské dodavatelské řetězce a další objekty zajišťující životní potřeby obyvatel. "Ukrajina není přesvědčená, že Rusko je ochotné dodržovat nějakou dohodu," podotkl ukrajinský prezident. Dodal, že pokud partneři Kyjeva zajistí, že Rusko útoky na životně důležitou infrastrukturu na Ukrajině zastaví, "pak i my jsme samozřejmě připraveni zajistit, že takové útoky z naší strany přestanou".
Minulý týden Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po hovoru šéf Bílého domu řekl, že si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a bylo by hezké, kdyby si to přál i Zelenskyj.
Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na Putinův rozkaz v rozporu s mezinárodním právem rozpoutalo útočnou válku a tvrdilo, že jeho cílem je sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat. Moskva pro případné ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o odstoupení území. Putin také zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu Zelenského.
S Putinem Trump hovořil po skončené misi amerických vyjednávačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se setkali s Putinem v Moskvě a následně se Zelenským v Kyjevě s cílem zprostředkovat mírové řešení války.
V neděli Trump během návštěvy Irska řekl, že Zelenského vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. "Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu," řekl Trump. Stejně tak v neděli Trump odmítl spojit nárůst ceny ropy s konfliktem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února a vedl k ochromení přepravy ropy v Hormuzském průlivu.
Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy částečně financuje svoji válku.