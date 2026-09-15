Ukrajina v noci zaútočila na rafinerii v ruské Syzrani
Ukrajinské síly během noci zaútočily na rafinerii v Syzrani v Samarské oblasti a na další cíle v hloubi Ruska, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Úder označil za odpověď na pokračující ruské útoky na ukrajinskou energetiku a kritickou infrastrukturu. Prohlášení přichází den poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že Moskva i Kyjev se zdrží útoků na energetická zařízení protistrany.
"Rusko dál útočí na náš energetický sektor, běžnou logistiku a kritickou infrastrukturu," napsal Zelenskyj na X a dodal, že ukrajinská armáda reagovala úderem na rafinerii v Syzrani. Kromě toho v Taganrogu v Rostovské oblasti zasáhla závod na výrobu dronů, v Orelské oblasti základnu pro přípravu a odpalování dronů a v Černém moři další blíže neupřesněné cíle.
Trump v pondělí uvedl, že Ukrajina a Rusko zastaví útoky na energetické cíle protivníka, které navíc označil za hlavní příčinu současného nárůstu cen nafty na světových trzích. Zelenskyj na to reagoval prohlášením, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i Kyjev ochoten přestat s útoky na cíle na ruském území. Moskva se k Trumpovu oznámení zatím nevyjádřila.
O zásahu blíže neupřesněného průmyslového podniku v Samarské oblasti již dříve informoval gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Protivzdušná obrana podle něj sestřelila více než čtyři desítky dronů. Nálet se obešel bez obětí na životech, dodal. V přístavním městě Taganrogu na jihozápadě Ruska ukrajinské střely poškodily sklad firmy Ozon, obytné a rodinné domy, školní zařízení, komerční budovu, plynové potrubí a sklady se zemědělskými a potravinářskými výrobky, uvedl na sociální síti gubernátor Jurij Sljusar.
Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušné síly v noci zničily 222 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Belgorodskou, Voroněžskou, Brjanskou, Rostovskou, Saratovskou či Samarskou oblastí, nad Tatarstánem, Krymem nebo Černým mořem.
Rusko v noci na úterý vyslalo na Ukrajinu 200 dronů, z nichž se 187 obraně podařilo sestřelit, případně rušením odklonit, oznámilo na síti Telegram ukrajinské letectvo. Údery dronů zaznamenalo na sedmi místech, na dalších třech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka.
Šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper oznámil, že Rusko v jeho regionu na jihu Ukrajiny na pobřeží Černého moře podniklo rozsáhlé útoky na civilní infrastrukturu, zasaženy byly logistické objekty, přístavní zařízení, dopravní infrastruktura i obytné domy. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cílem byla logistická centra využívaná ukrajinskou armádou. Rusko rovněž uvedlo, že jeho armáda na západě Ukrajiny pokračovala ve vzdušných úderech na železnici, po které z Evropy proudí vojenské dodávky.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v úterý prohlásil, že Rusko nezastaví boje během případných mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Podobně se Moskva vyjádřila už v minulosti, naopak Kyjev za výchozí bod jednání označil příměří. Lavrov rovněž řekl, že by se chtěl na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku sejít s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem.