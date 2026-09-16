Ursula von der Leyen pronáší svůj projev o stavu EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti Evropské unie a její energetické nezávislosti, ale rovněž i umělá inteligence, boj s klimatickými změnami, ochrana dětí na internetu a také otázky bezpečnosti v souvislosti s hybridními útoky z poslední doby. Text projevu von der Leyenová přísně střeží a dosud ho nikdo předem nezveřejnil.
Projev bude podle informací ČTK velmi dlouhý, šéfka unijní exekutivy by měla hovořit rovněž i o další pomoci Ukrajině a tlaku na Rusko a také o migraci, zejména v souvislosti s krizí ve španělské Ceutě, kam 30. července z Maroka vniklo nelegálně na 80.000 migrantů.
Jde o druhý podobný projev šéfky unijní exekutivy v jejím druhém mandátu, v roce 2024 po volbách se Evropská komise teprve sestavovala a žádná řeč před europoslanci ve Štrasburku se nekonala. Loni byla hlavním motivem projevu nezávislost Evropy, tedy schopnost EU postarat se sama o svou bezpečnost, technologie, energii a ekonomiku v mnohem nejistějším světě.
Stejně jako loni i letos se očekává, že bude šéfka Evropské komise hovořit o velkém množství témat. Projev bude přímo ve Štrasburku poslouchat kanadský premiér Mark Carney a část řeči by se měla týkat nezávislosti EU, ale zároveň i faktu, že EU potřebuje posílit partnerství s těmi, kteří sdílí stejné hodnoty a zájmy. Podle informací ČTK by měla mít von der Leyenová během projevu řadu dalších "speciálních hostů", jejichž příběhy bude vyprávět. Loni byl například hostem ukrajinský chlapec Saša z Mariupolu, který byl jedním z dětí unesených na Ruskem okupovaná území.
Bruselská média v souvislosti s projevem zdůrazňovala, že šéfka EK má v europarlamentu křehkou parlamentní většinu. Bude tak muset do projevu zahrnout velkou řadu témat typu migrace, bezpečnost a konkurenceschopnost, aby uspokojila pravou část EP, ale zároveň nesmí příliš ustoupit od zelené politiky a sociálních témat, jinak si odcizí středolevou část své koalice.
Velká očekávání jsou zejména od oznámení týkajícího se ochrany dětí na internetu. Šéfka komise by měla zveřejnit věkové limity pro používání sociálních médií a dalších on-line služeb. Podle informací, které se zatím dostaly na veřejnost, má jít o vícestupňový systém podle věku dítěte. Konkrétně by to mělo znamenat, že děti ve věku tři až 12 let by mohly využívat pouze služby určené dětem a pod dohledem rodičů, ve věku 13 a 14 let by pak měly mít přístup k sociálním sítím jen se souhlasem rodičů a nad 15 let teprve možnost samostatného účtu bez souhlasu rodičů. Další podrobnosti takzvaného EU Kids Act má komise zveřejnit ve čtvrtek.
čtk, tb