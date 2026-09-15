Experti: Lex kratom omezí konopí a dopadne na nemocné a seniory
Novela o návykových látkách se zpřísněním pravidel pro prodej kratomu, kterou schválila vláda, zakazuje i běžné konopné produkty jako olej ze semínek, masti či kosmetiku s CBD. V tiskové zprávě to uvedl spolek Racionální regulace (RaRe). Podle něj navrhované zákazy ve vládním zákoně lex kratom ohrožují pěstování, zpracování i prodej technického konopí a dopadnou na nemocné a seniory, kteří neomamné výrobky používají. Organizace žádá premiéra Andreje Babiše (ANO) o přepracování normy. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se zákaz kosmetiky s CBD i jiných výrobků netýká.
"Současný represivní návrh dopadne na statisíce lidí, kteří neomamné konopné výrobky dnes vyhledávají a legálně používají. Zatímco v létě premiér slíbil, že konopí ani CBD nezakáže kvůli nemocným a seniorům, teď už ho zřejmě tito lidé nezajímají," uvedl člen výkonného výboru RaRe Lukáš Hurt. Podle něj bylo ANO v minulém volebním období otevřené liberalizaci konopné legislativy, teď "otočilo a začíná pod vlivem policie přitvrzovat".
Babiš před nedávnem vyhlásil svůj boj proti drogám. Takzvaný lex kratom se zpřísněním pravidel prodeje psychomodulačních látek připravila ministerstva zdravotnictví a financí. Po vypořádání připomínek do ní dodatečně doplnila další návrhy meziresortní skupiny po policejní akci KORUND, s experty je neprojednala. Do novely se tak dostal zákaz obohacování konopí nástřikem, zpracovávání CBD (kanabidiol) a THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová) či prodeje výrobků s technickým konopím jednotlivcům. Babiš v polovině srpna řekl, že kabinet zákaz CBD nechystá. Zmínil, že látku lidé používají při léčbě a že navštívil i firmu na výrobu konopných přípravků.
Zákaz stříkání syntetických látek na sušené konopí podporuje i spolek. Připomíná, že chemikálie je ale možné nastříkat na jakékoliv jiné rostliny. Zákaz by tak nedopadl na obchodníky se syntetiky, ale na legální podnikání. Organizaci vadí to, že novela zakazuje prodávat či předávat výrobky s technickým konopím jednotlivcům či látky zpracovávat. Týkat se to může konopného oleje, mouky, osiva, čaje či masti a krému. Dopadlo by to na živnostníka či samotného farmáře, varuje spolek. Podle předsedy RaRe Roberta Veverky "vágní a nejasné zákazy" mohou ohrozit sektor technického konopí, a to pěstování, zpracování i prodej.
Vojtěch v pondělí řekl, že se zákazy výrobků s CBD netýkají. "Pokud výrobky jsou zpracovány do různých forem šamponů, mastí, jiných výrobků, tak to možné je. Bavíme se o takzvaných vrcholících konopí, aby nemohly být identifikovány jako nosiče syntetických drog," řekl ministr.
Také Think tank Racionální politiky závislostí v pondělí upozornil na to, že zákaz prodeje technického konopí jednotlivcům a zpracování CBD výrobu syntetických kanabinoidů neomezí. Obohacovat se dají i bylinné směsi či tabák, nejen konopné květy. "Výsledkem je citelný zásah do legálního konopného a CBD sektoru bez jakéhokoliv přírůstku ochrany veřejného zdraví," sdělil institut.