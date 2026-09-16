Filipínský exprezident Duterte se poprvé objevil v Haagu: čelí obviněním ze zločinu proti lidskosti
Bývalý filipínský prezident Rodrigo Duterte se dnes poprvé od vydání Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu před 18 měsíci objevil na veřejnosti v soudní síni, aby čelil obvinění z vražd a zločinů proti lidskosti v souvislosti s takzvanou válkou proti drogám. Informovaly o tom světové agentury.
Duterte byl hlavou asijské ostrovní země v letech 2016 až 2022, než byl obviněn ze zločinů proti lidskosti za zřizování, financování a vyzbrojování popravčích komand, která se zaměřovala na prodejce i uživatele omamných látek. V březnu 2025 byl zatčen a převezen do Haagu.
Dnes Duterte stanul v soudní síni ICC, kde soudci vyslechli argumenty týkající se jeho zdravotního stavu a schopnosti podstoupit soudní řízení, které by mělo začít v listopadu. Jeho právníci uvedli, že trpí kognitivním úpadkem, který ovlivňuje jeho paměť a běžné denní činnosti, a že tedy jeho zdravotní stav neumožňuje účastnit se procesu. Samotný Duterte, oblečený v černém obleku a bílé košili, před soudem nepromluvil.
Letos v lednu soudci ICC ovšem rozhodli, že je Duterte při svém zdravotním stavu způsobilý zúčastnit se přípravných slyšení, a požádali o jeho osobní účast u soudu namísto videopřenosů z vazební věznice.
V zatykači na Duterteho se uvádí, že byl zodpovědný za rozsáhlou a systematickou kampaň, která v letech 2011 až 2019 vedla k tisícům vražd, a to i v době, kdy byl starostou města Davao. Podle oficiálních údajů policie bylo při protidrogových operacích zabito 6200 lidí; podle prokurátorů ICC ale mohlo být během protidrogového tažení zabito až 30.000 lidí.
Duterte v minulosti prohlásil, že policii nařídil jednat v sebeobraně, a svým příznivcům tvrdil, že je připraven "shnít ve vězení", pokud výsledkem bude, že se Filipíny zbaví drog.
Duterte vedl kontroverzní tažení proti drogové kriminalitě, kterému padly za oběť tisíce lidí. Boj s drogovou kriminalitou byl také ústředním bodem předvolební kampaně, která Duterteho v roce 2016 vynesla do prezidentské funkce. Tehdejší starosta města Davao v ní otevřeně sliboval, že nechá zabít tisíce drogových dealerů.
Žalobci ICC obvinili Duterteho ze tří případů zločinů proti lidskosti a viní ho z účasti na nejméně 76 vraždách souvisejících s jeho "válkou proti drogám". Duterte je první bývalou asijskou hlavou státu, která byla obžalována u ICC, a zároveň prvním podezřelým, který byl po více než třech letech převezen do Haagu v Nizozemsku, kde soud sídlí.
čtk, tb