Na změnu financování médií veřejné služby by doplatila hlavně kultura
Pokud Sněmovnou projde návrh na změnu financování médií veřejné služby, Česká televize i Český rozhlas budou reagovat škrty především svých kulturních pořadů a aktivit. Na konferenci Kultura 2027, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů, se na tom shodli exministr kultury a šéf sněmovního podvýboru pro kulturu Martin Baxa (ODS), ředitel Symfonického orchestru ČRo Jakub Čížek či ředitelka Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková.
Zákon o financování veřejnoprávních médií, který vláda Andreje Babiše (ANO) schválila v červnu, předpokládá nahrazení koncesionářských poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Podle Čížka by to znamenalo finanční propad jak u ČT, tak u ČRo kolem 15 procent. Podobný dopad by měl podle Čížka poslanecký návrh osvobodit od koncesionářských poplatků některé skupiny.
"Dnes se primárně vede střet na bázi nezávislosti zpravodajství a podobně, ale dopady do kultury budou velmi vážné," řekl Baxa. Pokud podle Čížka budou vedení ČT a ČRo stát před nutností škrtat, kultura bude první na řadě. Raději než ve zpravodajství se budou hledat úspory v kultuře. "Je poměrně jasné, že jako první se sáhne na to, co bude nejméně bolet," uvedl Čížek.
Pokud by média veřejné služby omezila své kulturní aktivity, mělo by to dopady na celý sektor, vyplynulo z vyjádření dalších řečníků. ČT a ČRo podle Turečkové představují největší propagační motor pro knižní trh. Patří mezi hlavní partnery festivalu Svět knihy, podílejí se také každoročně na cenách Magnesia Litera. Dopad by pocítily i hudební festivaly, řekl zástupce festivalové asociace a ředitel Klášterních hudebních slavností Roman Janků.
Konference se účastnil i ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Promluvil o nutnosti zvyšovat odměny a mzdy v kultuře, odešel však před diskusí o médiích.
Server Deník N uvedl, že generální ředitel ČT Hynek Chudárek v pondělí v interním dokumentu, k němuž mají přístup zaměstnanci, popsal chystané změny v ČT na rok 2027. Npsal, že vedení v minulých dnech schválilo plán výroby pro příští rok. Televize má podle plánu do výroby nových pořadů investovat 2,2 miliardy korun, což je oproti letošku zhruba čtvrtinový pokles. Podle Chudárka ale investice do výroby nijak nesouvisejí se současnými diskusemi o změně způsobu financování ČT.
Příští rok má podle Deníku N skončit například kriminalistický týdeník Na stopě, který rozkrývá neobjasněné případy a vznikal v ostravském studiu. Ostrava ani Brno se také už nebudou podílet na přípravě pořadu Sama doma, který se má nově natáčet už jen v Praze.
Skončit má také například pravidelné vysílání pořadu Interview Speciál, který by se mohl vysílat jen příležitostně podle situace. Na dětském kanálu ČT:D se mají rušit pořady Šikulové či Draci v hrnci. Z některých týdeníků se stanou měsíčníky, týkat se to bude například pořadu Newsroom ČT24.