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Do Kyjeva přijel na návštěvu (ke které se Andrej Babiš ještě neodhodlal) srbský prezident Vučić

Srbský prezident Aleksandar Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o první Vučičovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Loni se srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy s Moskvou, zúčastnil regionálního summitu v jihoukrajinské Oděse. Do ukrajinské metropole dnes přicestovala také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

"Věřím, že budeme mít dobrý summit, navzájem si budeme poskytovat podporu na evropské cestě a zlepšíme dvoustrannou spolupráci," napsal srbský prezident na instagramu.

Do Kyjeva přicestoval přes Moldavsko poté, co se v úterý zúčastnil v Paříži oslav francouzského státního svátku. Předchozí summity zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny se kromě Oděsy uskutečnily také v Aténách, Dubrovníku a Tiraně.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že cílem dnešního, pátého summitu Ukrajina-jihovýchodní Evropa je posílit politickou koordinaci i spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.

Summitu se kromě Vučiče účastní také prezidenti Rumunska, Moldavska a Albánie Nicušor Dan, Maia Sanduová a Bajram Begaj. Z Chorvatska a Slovinska přijeli předsedové vlád Andrej Plenković a Janez Janša. Další státy, například Severní Makedonii a Černou Horu, zastupují jejich ministři zahraničí.

Srbsko pod Vučičovým vedením balancuje mezi svými tradičními vazbami na Rusko a Evropskou unii. O členství v unii se balkánská země oficiálně uchází, v praxi ale její integrace už řadu let nepostupuje. V rusko-ukrajinské válce se Srbsko označuje za neutrální. Ačkoliv Bělehrad ruskou invazi odsoudil, nepřipojil se k západním sankcím uvaleným na Moskvu za její agresi vůči Ukrajině.

Do Kyjeva dnes přicestovala i šéfka EK von der Leyenová. Po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámila uzavření dohody mezi EU a Ukrajinou o společné výrobě dronů.

čtk, tb

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