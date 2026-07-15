Orbánův bývalý šéfdiplomat Szijjártó odchází z maďarské politiky a jde pracovat pro čínskou automobilku BYD
Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes oznámil, že se vzdal poslaneckého mandátu, protože dostal nabídku přejít do služeb čínské automobilky BYD. Szijjártó až dosud zastupoval v parlamentu stranu Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána, která po drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách přešla do opozice.
"BYD je jedním z největších úspěchů v automobilovém průmyslu za posledních dvacet let a je také předním světovým výrobcem vozidel na nové zdroje energie," napsal Szijjártó na facebooku. Uvedl, že u BYD povede skupinu odpovědnou za vnější vztahy a rozvoj nových obchodních vztahů.
Szijjártó bude zastávat globální, mezinárodní pozici a nebude součástí vedení maďarské pobočky společnosti, napsala maďarská agentura MTI s odvoláním na vyjádření společnosti BYD Auto Hungary.
Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovory, ve kterých šéf maďarské diplomacie Szijjártó předával svému ruskému protějšku informace z unijních schůzek či s ním probíral unijní sankce proti Moskvě.
Americké ministerstvo obrany minulý měsíc rozšířilo svůj seznam firem údajně spolupracujících s čínským vojenským komplexem na 188 společností. Na černé listině se mimo jiné ocitli výrobci elektromobilů BYD a Nio, internetový prodejce a technologický gigant Alibaba či internetová firma zaměřená na umělou inteligenci (AI) Baidu.
čtk, tb