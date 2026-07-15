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10:42

Litevský prezident říká, že Rusko má v plánu zaútočit na Pobaltské státy nebo Polsko

Rusko plánuje útoky na infrastrukturu v Pobaltí nebo v Polsku, uvedl dnes litevský prezident Gitanas Nausėda. Podle Nausėdy vycházejí tyto informace z údajů zpravodajských služeb. Prezident tím potvrdil zprávy, podle nichž mají útoky Moskvy otestovat jednotu zemí NATO, napsala litevská stanice LRT. Útoky by mohly být provedeny konvenčními i jinými prostředky, dodal prezident. Informovala o tom agentura Reuters.

"Máme takové signály od našich (zpravodajských) služeb," řekl prezident pobaltské země v rozhovoru s litevskou tiskovou agenturou BNS. "Služby však nejsou schopny přesně určit místo ani čas, protože to prostě nelze – druhá strana nemusí být vždy na konci plánovacího procesu a my víme pouze o tom, že to plánují a jaký mají cíl," dodal. Oznámil rovněž, že bezpečnost kolem energetických a dopravních objektů bude preventivně zpřísněna.

Polský premiér Donald Tusk začátkem tohoto měsíce s odvoláním na informace zpravodajských služeb a spojenců z NATO řekl, že příští měsíce mohou být kritické pro bezpečnost států na východním křídle aliance. Tusk tehdy také varoval zejména před útoky na území Polska a pobaltských států, dodává Reuters.

Moskva obvinění z plánování i provádění sabotáží a dalších útoků na země mimo Ukrajinu pravidelně popírá. Podle ní se jedná o součást protiruské propagandy.

Litva, členská země NATO, sdílí pozemní hranici s ruskou exklávou Kaliningradem a Běloruskem – spojencem Moskvy. Od ruské invaze na Ukrajinu z roku 2022 pobaltská země ztrojnásobila své výdaje na obranu.

čtk, tb

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