V červnu zahynulo na Ukrajině opět nejvíce civilistů od dubna 2022, uvedla OSN
OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině znovu nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 293 lidí a dalších 1990 zraněno. Jde o desetiprocentní nárůst oproti letošnímu květnu, kdy byl počet civilních obětí rovněž rekordní. Ukrajina se rozsáhlé ruské invazi brání od února 2022.
Podle údajů OSN bylo na Ukrajině od začátku války zabito 16 431 civilistů a nejméně 48 613 jich bylo zraněno. Vzhledem k chybějícím údajům z ukrajinského území okupovaného Ruskem statistiky OSN patrně nezahrnují všechny civilní oběti.
Hlavní příčinou úmrtí byly v červnu ruské zbraně dlouhého dosahu, tedy střely a drony. Podle OSN způsobily 45 procent z celkových ztrát na životech, přičemž většina těchto obětí byla daleko od frontové linie - v městských centrech, jako jsou Kyjev či Dnipro. Blíže k frontové linii umírali civilisté nejčastěji v důsledku zásahu malými FPV drony, leteckými bombami či dělostřeleckého ostřelování. Sedm lidí bylo zabito a 44 se zranilo po explozi nevybuchlé munice či šlápnutí na minu.
V květnu podle OSN zahynulo na Ukrajině 282 civilistů a 1794 jich bylo zraněno. V červnu 2025 hlásila OSN 249 mrtvých a 1416 zraněných, letošní červen tak znamená nárůst o 37 procent.
Ruské ozbrojené síly v červnu pokračovaly v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvádí OSN s tím, že zdokumentován byl ale také prudký nárůst útoků ukrajinských ozbrojených sil na zařízení pro výrobu, distribuci a přenos elektrické energie na okupovaném poloostrově Krym.
Nejvyšší počet civilních obětí po dobu rozsáhlé ruské invaze eviduje OSN v březnu 2022, kdy na Ukrajině zahynulo 4313 lidí a 3019 jich bylo zraněno.