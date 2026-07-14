Polsko zachytilo nad Baltským moře ruský letoun. Ten následně odletěl do Ruska
Polské stíhačky dnes kolem 12:00 SELČ zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20, řekl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Když polští piloti s posádkou ruského letounu navázali kontakt a dali jí najevo, že má prostor opustit, letadlo odletělo směrem do Ruska.
Piloti polských F-16 ruské letadlo zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka.
"Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany," řekl Kosiniak Kamysz. Tento incident podle něj dokládá, že Rusko je nadále nepřátelské vůči NATO.
Agentura PAP píše, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.
Polská a spojenecká letadla ruské vojenské aktivity v oblasti Baltského moře sledují v rámci mise NATO Baltic Air Policing. Hlídkují ve vzdušném prostoru nad Baltským mořem a v členských zemích NATO, které s ním sousedí.
čtk, tb