Opozice chce, aby Turek odstoupil, a ten zatím mlčí
Opoziční politici vyzvali poslance Motoristů Filipa Turka ke složení poslaneckého mandátu a odstoupení z funkce vládního zmocněnce kvůli pondělní nehodě, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem. Například podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana se Turek zachoval bezohledně, nezodpovědně a sobecky. Vyjádření Turka ČTK shání.
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem.
"Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor," napsal na síti X předseda ODS Martin Kupka. Turek podle něj dělá ostudu a je bezpečnostním rizikem. "Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat," uvedl šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Poslanec Motoristů by měl podle něj okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce.
K bezodkladnému konci Turka ve všech funkcích vyzvala i TOP 09. "Filip Turek mohl vážně ohrozit život a zdraví hned několika lidí. Musí skončit bezodkladně," uvedl šéf strany Matěj Ondřej Havel. "Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu," napsal předseda Starostů Rakušan.
K rezignaci na poslanecký mandát dnes Turka ve Sněmovně vyzvala i předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Pokud tak neučiní, premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle ní Turka aspoň odvolat z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou změnu a Green Deal. Turek se z jednání dolní komory omluvil ze zdravotních důvodů.
Šebelová uvedla, že se dosud zdráhala nehodu komentovat. Respektuje to, že nehodu vyšetřuje policie a je třeba vyčkat na její závěry. Výzvu k rezignaci či k Turkovu odvolání ale zdůvodnila zveřejněnými záběry, které podle ní ukazují, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, kterým jet neměl, a jel i rychlostí, kterou jet neměl. Turek podle Šebelové obcházel pravidla, jeho jednání označila za papalášské. "To je facka do tváře všem obyčejným občanům," řekla.
Policisté nyní vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody. Vůz, který převážel biologický materiál, skončil po srážce v centru hlavního města na křižovatce Ječné a Sokolské ulice převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními. Turek, kterému se nic nestalo, po nehodě uvedl, že projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit.
"Jel jsem se svým vozidlem po ulici Sokolská ve směru z centra. Na křižovatce s ulicí Ječná jsem pokračoval dál rovně, protože jsem měl zelený signál. Z mé levé strany mi však do cesty vjelo vozidlo se znakem Nemocnice Na Homolce, které vjelo pod majáky na červenou do křižovatky," řekl po pondělní nehodě ČTK Turek. Doplnil, že nehodě už nedokázal zabránit. Podstoupil dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, uvedl.
čtk, tb