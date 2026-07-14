Babiš sice říká, že musíme budovat protivzdušnou obranu, ale do koalice, která ji skutečně buduje, jsme se nepřipojili, kritizuje opozice
Opozice kritizuje to, že Česko nepatří do skupiny evropských zemí v koalici proti balistickým střelám. TOP 09 vyzvala vládu, aby se k devítce připojila. Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v pondělí v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Česká republika se na iniciativě "čistě obranné" koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské "antibalistické kapacity" nepodílí a jejím členem není ani Polsko.
Podle místopředsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila se ČR ocitla na okraji koalice ochotných. Je podle něj v zájmu země, aby opět udávala tón evropské spolupráci při pomoci Ukrajině. Koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.
Předseda sněmovního branného výboru Josef Flek (STAN) novinářům řekl, že vláda má protiraketovou obranu v programovém prohlášení a pravidelně o ní hovoří. "Když má dojít na akci, Česko se k evropskému protiraketovému deštníku nepřidá. Společná protiraketová obrana by nám navíc mohla výrazně ušetřit pořizovací náklady. Koalice opět ukázala, že o obraně ráda mluví, ale kroky ke zlepšení bezpečnosti České republiky nedělá žádné," uvedl.
Podle exministra zahraničí a nyní poslance za ODS Jana Lipavského Česko promarňuje obrovskou příležitost. "Babišova vláda škrtá na obraně, ministr obrany nekomunikuje se svým ukrajinským protějškem, ministr zahraničí je šašek a v NATO se chováme naprosto nepochopitelně. Proč by nás tedy ostatní země do takové iniciativy vůbec zvaly? Možná nám ty systémy někdy draze prodají. Stojíme mimo klíčový bezpečnostní projekt, přestože český obranný průmysl by do něj mohl dodávat zásadní součásti a naše akademická sféra je v řadě oblastí na světové úrovni. Máme bohužel neschopnou, zlou a sobeckou vládu Andreje Babiše, která připravuje Česko o bezpečnost i prosperitu," uvedl na síti X.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Jde podle něj o to, aby se země jako Francie, Německo či Itálie domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie. Jako příklad poukázal na evropského leteckého výrobce Airbus. "Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot," uvedl v tiskovém prohlášení.
čtk, tb