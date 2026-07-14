0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 08:06

ODS se rozhádala kvůli kandidátce na Praze 1, respektive její hlavě, Filipovi Dvořákovi

Oblastní rada ODS Prahy 1 se postavila za Filipa Dvořáka, i nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Jednání se dnes účastnilo osm členů, sedm hlasovalo pro to, aby zůstal v čele kandidátky. Dvořák se zdržel. V pátek ho k rezignaci vyzvalo vedení ODS. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. V úterý bude o Dvořákovi jednat předsednictvo ODS, uvedl předseda ODS Martin Kupka. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun.

Dvořák po jednání uvedl, že kolegy patrně přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojenec lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponent. Za podporu oblastní radě poděkoval.

Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel ODS. "Tak jsem byl vychován. Nejednám mimo tyto regule. Co je pro mě zdrcující, ta arogance vůči ostatním členům ODS Prahy 1. To jsem v životě nezažil," řekl Dvořák. Podle něho mají voliči zhodnotit, zda mají obvinění některých médií nějaký základ.

"To, že se oblastní rada ODS Praha 1 postavila za svého předsedu Filipa Dvořáka, beru na vědomí. Očekával jsem ale větší míru sebereflexe, především od lídra kandidátky. Celou situaci zítra (v úterý) projedná předsednictvo ODS," uvedl na síti X Kupka.

Doplnil, že je i nadále přesvědčen o tom, že volebnímu výsledku ODS v Praze 1 prospěje, pokud Dvořák na kandidátce nebude. "Stanovy ODS dávají vedení strany jasné nástroje jak zasáhnout v případech, kdy kandidátka může ohrozit důvěryhodnost nebo volební úspěch ODS. Pokud to bude nezbytné, jsem připraven tyto nástroje využít," uvedl Kupka.

K odchodu z kandidátky ODS vyzval Dvořáka nejen Kupka, ale i první místopředseda Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Všichni tři se z dnešního jednání omluvili.

"Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1," uvedli minulý týden ve společném prohlášení. Oblastní sdružení strany v Praze 1 vyzvali, aby provedlo změny na kandidátce, pokud Dvořák sám neodstoupí.

Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku.

Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.

Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu. Hejmu, který proti Dvořákovi otevřeně vystupoval, následně občanští demokraté z Prahy 1 vyloučili ze strany. Nyní je zastupitelem Prahy 1 za STAN a mezi lety 2020 a 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz, a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory. Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

čtk, tb

↓ INZERCE