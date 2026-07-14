ODS se rozhádala kvůli kandidátce na Praze 1, respektive její hlavě, Filipovi Dvořákovi
Oblastní rada ODS Prahy 1 se postavila za Filipa Dvořáka, i nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Jednání se dnes účastnilo osm členů, sedm hlasovalo pro to, aby zůstal v čele kandidátky. Dvořák se zdržel. V pátek ho k rezignaci vyzvalo vedení ODS. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. V úterý bude o Dvořákovi jednat předsednictvo ODS, uvedl předseda ODS Martin Kupka. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun.
Dvořák po jednání uvedl, že kolegy patrně přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojenec lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponent. Za podporu oblastní radě poděkoval.
Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel ODS. "Tak jsem byl vychován. Nejednám mimo tyto regule. Co je pro mě zdrcující, ta arogance vůči ostatním členům ODS Prahy 1. To jsem v životě nezažil," řekl Dvořák. Podle něho mají voliči zhodnotit, zda mají obvinění některých médií nějaký základ.
"To, že se oblastní rada ODS Praha 1 postavila za svého předsedu Filipa Dvořáka, beru na vědomí. Očekával jsem ale větší míru sebereflexe, především od lídra kandidátky. Celou situaci zítra (v úterý) projedná předsednictvo ODS," uvedl na síti X Kupka.
Doplnil, že je i nadále přesvědčen o tom, že volebnímu výsledku ODS v Praze 1 prospěje, pokud Dvořák na kandidátce nebude. "Stanovy ODS dávají vedení strany jasné nástroje jak zasáhnout v případech, kdy kandidátka může ohrozit důvěryhodnost nebo volební úspěch ODS. Pokud to bude nezbytné, jsem připraven tyto nástroje využít," uvedl Kupka.
K odchodu z kandidátky ODS vyzval Dvořáka nejen Kupka, ale i první místopředseda Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Všichni tři se z dnešního jednání omluvili.
"Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1," uvedli minulý týden ve společném prohlášení. Oblastní sdružení strany v Praze 1 vyzvali, aby provedlo změny na kandidátce, pokud Dvořák sám neodstoupí.
Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku.
Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.
Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu. Hejmu, který proti Dvořákovi otevřeně vystupoval, následně občanští demokraté z Prahy 1 vyloučili ze strany. Nyní je zastupitelem Prahy 1 za STAN a mezi lety 2020 a 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz, a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory. Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.
čtk, tb