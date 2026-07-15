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09:21

Ukrajina hlásí další zasažené ruské ropné tankery v Černém moři

Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, z toho ropných 17 tankerů, uvedl dnes velitel jejích dronových vojsk Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Po útocích v Azovském moři, kde v uplynulých dnech zasáhly ukrajinské bezpilotní prostředky 116 plavidel, jde podle něj o další fázi operace. Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

"Na 116 plavidel ruské stínové flotily v Azovském moři - první kolo námořní bitvy je dokončeno. Nyní je na řadě Černé moře," napsal Brovdi na Telegramu.

V noci na dnešek bylo podle něj v Černém moři zasaženo 17 ropných tankerů, dva tankery na přepravu plynu a jeden remorkér. Oficiální zprávu i videozáznamy útoků na plavidla zveřejní Kyjev později, doplnil velitel.

Dronovou kampaň namířenou proti plavidlům v Azovském moři, přes které prochází čtvrtina ruského exportu pšenice, zahájila Ukrajina 6. července. Podle zdrojů agentury Reuters muselo Rusko v jejím důsledku omezit lodní dopravu na této vodní cestě.

čtk, tb

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