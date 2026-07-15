Jaroslav Strnad a J&T získali důležitý podíl v polských přístavech
Skupina CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada a Auctor Holding, která je spřízněná s investiční skupinou J&T, dokončily akvizici téměř polovičního podílu v polském holdingu OT Logistics. Jde o operátora nákladní přepravy mimo jiné v přístavech Gdaňsk a Svinoústí. ČTK o tom dnes informovala CE Industries. Hodnotu transakce skupina neuvedla.
CE Industries a Auctor Holding mohly dokončit akvizici až po získání povolení od polského a českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Skupiny založily společnou firmu DD Rail Properties, prostřednictvím které získaly podíl 49,99 procenta v OT Logistics. DD Rail Properties se tak podle tiskové zprávy stala největším akcionářem polského operátora. Server e15 v únoru informoval, že získaných 49,99 procenta sice firmě zajistí blokační podíl v OT Logistics, nikoliv většinovou kontrolu.
Díky této akvizici skupiny CE Industries a Auctor Holding budou nově působit v přístavní infrastruktuře ve střední Evropě. Právě rozvoj přepravních toků v regionu chce CE Industries podle výkonného ředitele skupiny Adama Šotka dále rozvíjet a propojit přístavy se svojí železniční divizí. CE Industries plánuje například zajišťovat přepravy hutních produktů, jako jsou sochory a bramy.
Holding CE Industries měl podle konsolidované účetní závěrky předloni čistý obrat 9,4 miliardy korun a zisk 210 milionů korun. Auctor Holding je napůl vlastněná skupinou J&T Private Equity Group s manažery kolem skupiny J&T a chorvatským advokátem Olegem Uskokovičem.
Výsledky OT Logistics se v poslední době podle e15 zhoršují. Tržby jí předloni klesly takřka o polovinu na 321 milionů zlotých (v přepočtu zhruba 1,8 miliardy Kč) a hrubý provozní zisk EBITDA se propadl o 70 procent v přepočtu na 330 milionů korun.