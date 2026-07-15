Politologové mají za to, že Turkova jízda jemu ani jeho straně v očích voličů neuškodí
Na Motoristy bude mít nehoda jejich poslance Filipa Turka negativní vliv, vládní koalice tvořená ANO, SPD a Motoristy ale vydrží, míní politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Podpůrný postoj Motoristů a jejich předsedy Petra Macinky pak podle Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze vychází z toho, že je Turek jejich nejvýraznější postavou. Experti to dnes uvedli na dotaz ČTK.
Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, jeho řidič je po nehodě v pracovní neschopnosti. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Po zveřejnění videa čelil Turek opozičním výzvám ke složení mandátu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Poslanec následně řekl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude pozici zmocněnce vykonávat. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post rezignuje.
Šéf Motoristů Macinka na kanálu Xaver Live označil případ za štvanici. Nehodu popsal tak, že Turkovi vjel do cesty velmi rychle jedoucí řidič. Turek podle něj jasně vyvodil odpovědnost jako dospělý člověk, který nechce nechat vládu čelit "totálnímu hnojometu". "Určitě za ním stojím, podporuji ho, nikdy ho nepotopím, nevzdám se ho a budu za něj bojovat," uvedl Macinka. Je podle něj potřeba počkat, dokud policie neřekne, kdo nehodu zavinil. "Já si nebudu hrát na dopravního experta ani lidového soudce," dodal. Po vyjádření policie to bude "padni, komu padni", konstatoval.
Mlejnek soudí, že kauza bude mít jednoznačně negativní vliv na Motoristy. "Turkova divoká jízda těžko získá v očích veřejnosti sympatie. Petr Macinka se snaží zachránit významnou postavu své strany," uvedl. Naopak Babiš má podle něj dlouhodobě Motoristů plné zuby. "Určitě se Filipa Turka rád zbaví. Ale jeho osobně, Motoristů se zbavit nemůže, poněvadž je potřebuje k vládní většině," podotkl. Vládní koalice podle experta vydrží, protože držet ji pohromadě po celé volební období je pro všechny tři vládní strany to nejlepší řešení.
Školník považuje vládní koalici za jednotnou pokud jde o naplňování programu, jelikož ve Sněmovně se jí daří prosazovat věci, které potřebuje. "Ačkoliv v tomto případě je třeba počkat na závěry policejního vyšetřování, tak je to také otázka politické kultury - političtí představitelé by se měli snažit jít občanům příkladem a podle toho také jednat," uvedl.
Postoj Macinky a Motoristů podle Školníka vychází z toho, že je jejich nejvýraznější postavou. "Nicméně ta výraznost až kontroverznost pochopitelně může vrhat negativní světlo na vládu, v jejímž čele stojí premiér, a proto tedy i jeho reakce byla, jaká byla," dodal k vyjádření Babiše.
čtk, tb