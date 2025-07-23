Další kolo rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem začne dnes večer v Istanbulu
Třetí kolo přímých jednání mezi Ukrajinou a Ruskem je v tureckém Istanbulu naplánováno na dnešní večer. Očekává se, že hovory začnou kolem 19:00 místního času. Uvedla to ukrajinská tisková agentura Ukrinform a také ruská státní agentura TASS, které se odvolávají na tureckou administrativu, respektive tureckou televizi TRT Haber. Podle Ukrinform nejsou vyloučeny změny v programu.
Ruská delegace odletěla z Moskvy do Istanbulu na třetí kolo jednání, napsal TASS dnes dopoledne s odvoláním na svůj zdroj. O něco dříve tato agentura s odkazem na tureckou televizi napsala, že hovory se očekávají v 19:00 místního času a podobný čas uvádějí další média, ale tato informace zatím nebyla oficiálně potvrzena. O večerním začátku jednání mluvil také její zdroj z ruské delegace.
Očekává se, že setkání začne kolem 19:00 ve čtvrti Beşiktaş, v paláci Çiragan, píše Ukrinform s odvoláním na administrativu tureckého prezidenta a připomíná, že na stejném místě se na začátku června konalo předchozí, tedy druhé, kolo jednání mezi ukrajinskou a ruskou delegací. První přímé setkání po více než třech letech se konalo v polovině května v paláci Dolmabahçe.
Dvě předchozí kola rusko-ukrajinských jednání v Istanbulu nepřinesla žádný posun k ukončení války, kterou Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutalo 24. února 2022. Hlavním výsledkem byly výměny zajatců a těl padlých vojáků.
čtk, tb