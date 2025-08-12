0:00
12. 8. 2025

Čína přerušuje veškeré kontakty s Petrem Pavlem. Kvůli tomu, že navštívil dalajlamu

Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem, který návštěvou dalajlamy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny. Podle čínského velvyslanectví v Praze to dnes uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.

„Bez ohledu na opakované protesty a důrazný odpor Číny se Pavel vydal do Indie, aby se setkal s dalajlamou. To je ve vážném rozporu s politickým závazkem, který česká vláda přijala vůči čínské vládě. S ohledem na závažnost Pavlova provokativního jednání se Čína rozhodla s ním ukončit veškeré kontakty,“ uvedl Lin. ctk, ft

