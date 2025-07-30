0:00
Astrounat Brázda
30. 7. 2025

Česko zatím Stát Palestina neuzná, oznámil ministr zahraničí Lipavský

Uznání Státu Palestina nepovažuje ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v současné situaci za produktivní. Gazu podle něj fakticky ovládá teroristické hnutí Hamás. K takovému kroku musí vést vzájemná dohoda, řekl na dnešní tiskové konferenci v pražském Černínském paláci.

Česko je podle Lipavského zastáncem dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu, v současné situaci ale uznávání Státu Palestina nemá za produktivní. "Je to o nějakém dialogu, který je potřeba vést," dodal.

Francie dnes spolu s dalšími 14 státy vyzvala ostatní země, aby také vyjádřily svůj záměr uznat Stát Palestina. K její iniciativě, přijaté na konci dvoudenní konference o dvoustátním řešení konfliktu v New Yorku, se připojila například Kanada nebo Austrálie.

