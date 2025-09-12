0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
17:17

Česko se zdrží při hlasování v OSN o dvoustátním řešení Izraele a Palestiny. Podle našich diplomatů proto, že rezoluce nebylo konzultovaná s Izraelem

Česko se dnes zdrží při hlasování ve Valném shromáždění OSN o rezoluci k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Na webu to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí. Deklarace podle úřadu přináší i některé racionální návrhy, vznikla však bez součinnosti jedné ze stran, a to Izraele.

Newyorskou deklaraci přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií. Dokument odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní, zároveň potvrzuje požadavek na vznik palestinského státu a právo na návrat palestinských uprchlíků.

čtk, tb

