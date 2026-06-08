Česko může dostavět Dukovany, žádné unijní pravidlo neporušilo
Předběžný přezkum Evropské komise (EK) kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany neodhalil žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla, uvedla dnes mluvčí EK Siobhan McGarryová. Evropská komise tedy potvrdila, že předběžné prověřování uzavřela. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. O rozhodnutí komise informoval již minulý týden ministr průmyslu Karel Havlíček.
Přezkum měl posoudit, zda potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda taková podpora narušuje vnitřní unijní trh. Vycházel z nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2023. Předběžný přezkum zahájila evropská exekutiva loni.
"Na základě informací, které jsme získali, jsme se nyní rozhodli tuto předběžnou fázi uzavřít," uvedla mluvčí EK. Dodala, že tím ale není dotčena možnost vyšetřování znovu otevřít nebo vést další přezkum podle nařízení o zahraničních subvencích.
Nařízení FSR dává Evropské komisi pravomoc vyšetřovat zadávací řízení ve veřejných zakázkách a také zahajovat vyšetřování z vlastního podnětu v případech, kdy uchazeč nebo jeho subdodavatelé mohli obdržet zahraniční subvence, které by mohly narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. "V tomto případě jsme nenašli žádné důkazy, které by tomu nasvědčovaly, a rozhodli jsme se proto předběžné šetření zahájené z vlastního podnětu uzavřít," dodala McGarryová.
O rozhodnutí EK informoval již minulý týden ministr průmyslu Havlíček, který to označil za dobrou zprávu pro tento projekt. "Na základě společného úsilí a náročného vyjednávání všech dotčených stran, včetně vlády České republiky, Evropská komise právě rozhodla uzavřít předběžný přezkum podle nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh ve vztahu ke společnosti KHNP a projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.," uvedl Havlíček. "Jedná se o dobrou zprávu pro tento projekt a pro rozvoj jaderného průmyslu a budoucí zajištění energetické bezpečnosti v České republice a Evropské unii," dodal.
Chystané rozšíření starší ze dvou českých jaderných elektráren v Dukovanech o dva bloky je největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Předloni tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla, že dostavbu zajistí KHNP. Celkové náklady na dva reaktory byly vyčísleny při současných cenách na víc než 400 miliard korun. Společnost ČEZ následně zahájila s Korejci jednání o dostavbě atomové elektrárny na Třebíčsku. První nový dukovanský blok by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později.
čtk, tb