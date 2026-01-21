Česká opozice vyjádřila podporu Dánsku. Vláda zatím ne
Opoziční strany dnes vyjádřily ve společném prohlášení podporu Dánsku a Grónsku a jejich právu na sebeurčení. Na tiskové konferenci ve sněmovně lídři Pirátů, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 kritizovali, že za spojence se jasně nepostavila vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle opozičních lídrů lavíruje, a proto musí iniciativu přebrat opoziční strany. Evropa je pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se dožaduje předání Grónska, poloautonomní části Dánského království.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib a pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili krátce po podpisu předali prohlášení dánskému velvyslanci Sörenu Kelstrupovi. Dopis vyjadřuje jednoznačnou podporu Dánsku v současné mezinárodní situaci. „Plně respektujeme územní celistvost Dánského království a právo grónského lidu svobodně a demokraticky rozhodovat o své politické budoucnosti,“ stojí v dokumentu. Jakékoli úvahy či vnější zásahy zpochybňující tyto principy jsou nepřijatelné, v rozporu s mezinárodním právem a hodnotami transatlantické spolupráce, napsaly opoziční strany.
Hřib uvedl, že situace je vážná a i americkou hrozbu je nutné brát vážně. „Útok jednoho člena NATO na druhého by znamenal začátek konce NATO a překreslení globální bezpečnostní architektury,“ míní. Kabinet podle něj sází na to, že bude stačit kolem tématu lavírovat. „Proto iniciativu přebíráme my, abychom dali najevo, že existuje významná politická síla, která se nebojí vyjádřit jednoznačnou podporu spojenci v NATO,“ řekl.
Babiš odpověděl v pondělí na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, že nemůže. Ministerský předseda se později postavil za diplomatické řešení sporu. Poukázal na to, že Dánsko a Spojené státy jsou spojenci v NATO a měly by se domluvit. Podle opozice svým postojem ukazuje, že je slabým premiérem. „Pokud se premiér chová jako srab, tak nemůžeme mlčet,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.
Podle šéfa ODS Martina Kupky je českým zájmem zachovat celistvost NATO a předejít případným konfliktům. Česko by mělo podpořit evropské spojence, na které chce kvůli jejich postoji Trump uvalit cla. „Má zaznít jasný odpor vůči takovým hrozbám,“ řekl Kupka. Piráti v úterý neprosadili debatu o stanovisku ke Grónsku na program sněmovního branného výboru. Podle Kupky se opozice téma pokusí akcentovat také prostřednictvím svých senátorských klubů.
Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je prohlášení jasným vzkazem od zástupců téměř poloviny sněmovny. Považuje za varovné, že vláda není schopna jasného stanoviska k evropským partnerům. Dánsko je přitom v některých aspektech ČR bližší než některé státy Visegrádské skupiny, dodal. Připomněl například roli v pomoci Ukrajině či spolupráci na muniční iniciativě, kterou Česko organizuje. „Jako opoziční strany suplujeme vládu v jasném sdělení našim spojencům,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Kdo dnes nedokáže jasně říct, že Grónsko je dánské, nebude možná v budoucnosti schopný jasně říct, že Česko je české, varoval.
