Češi stále míří na dovolenou na hořící Rhodos

Na pražském letišti v Ruzyni dochází v těchto dnech k situacím jako z absurdního filmu. Zatímco letadla přilétající z hořícího ostrova Rhodos přivážejí stovky lidí evakuovaných kvůli požárům, ve stejnou dobu další stovky turistů nastupují do strojů směřujících do stejné destinace.

Někteří turisté by svůj letní výlet ze strachu před požáry možná i rádi zrušili anebo cíl své dovolené vyměnili za jiný, ale cestovní kanceláře na výměny, stornování zájezdů a vracení peněz pouze na základě obav obecně nepřistupují. Argumentují tím, že nebezpečná je pouze jižní část přibližně osmdesát kilometrů dlouhého ostrova, a není tedy důvod rušit zájezdy do ostatních částí.

Server Novinky například v pondělí odpoledne mluvil s cestujícím na ruzyňském letišti, který prý od cestovní kanceláře žádal o změnu destinace, ale ta odmítla s tím, že část ostrova, kam míří, je bezpečná. „Cestovka nám nedala na výběr,“ uvedl oslovený muž a podobná svědectví nasbíral reportér Novinek i od dalších cestujících.

Některé tuzemské cestovní kanceláře nicméně svým klientům nabídli možnost výměny. Zástupci kanceláří Fischer a Exim Tours řekli, že nabídnou klientům, kteří měli ve středu a čtvrtek odletět na požárem nezasažený sever ostrova Rhodos, možnost bezplatné změny zájezdu. Kanceláře v sousedních zemích každopádně berou situaci o poznání vážněji: například největší německá cestovka TUI veškeré zájezdy směřující na Rhodos dočasně pozastavila s tím, že cesta tam nyní není bezpečná.

Postoj českých cestovek v úterý hájila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. „Sever ostrova je bezpečný,“ řekla Radiožurnálu s tím, že strachu cestujících prý rozumí, ale „obavy nelze považovat za důvod k bezplatnému stornu“. „Máme hlavní sezonu, ostrov Rhodos je stoprocentně obsazen a vytížen na svou maximální kapacitu. I občanský zákoník říká, že pokud skutečně nedochází k přerušení dovolené, můžeme čerpat služby cestovní kanceláře a můžeme se dopravit do destinace, pak toto nelze považovat za zákonný důvod k bezplatnému stornu,“ uvedla.

K situaci se vyjádřil i premiér Petr Fiala, který řekl, že by byl „hodně opatrný“ v případě, kdy by zvažoval, zda na oblíbený řecký ostrov odletět. Dodal ale zároveň, že každý, kdo o tom uvažuje, má „bedlivě poslouchat pokyny a doporučení především ministerstva zahraničí“. A to zatím neplánuje rozšířit nedoporučení cestovat na Rhodos na celý ostrov.

„Říkáme, že míra rizika není taková, abychom museli dávat doporučení vůbec nejezdit do částí ostrova, které nejsou zasaženy,“ uvedl vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Martin Smolek. Postoj resortu vysvětloval mimo jiné tím, že podobně postupují i ostatní země. Na místě je nyní podle informací MZV 4500 českých turistů, přičemž v pondělí jich 800 ostrov opustilo a 1000 nových přiletělo.

Podle odhadů ostrovních institucí už oheň spálil plochu o rozloze zhruba 400 kilometrů čtverečních, celková spálená plocha by měla činit přibližně pět set až šest set kilometrů čtverečních. To odpovídá zhruba deseti procentům rozlohy celého ostrova. Meteorologická agentura mezitím varovala před extrémně vysokými teplotami, které mají v úterý, a zejména ve středu panovat téměř ve všech částech země. Očekávají se teploty kolem 46 stupňů Celsia, ve čtvrtek by se mělo ochladit na zhruba 35 stupňů. Petr Horký

Letiště v Palermu na Sicílii bylo na více než čtyři hodiny uzavřené kvůli požárům. V Česku poprvé převažují podle CVVM odpůrci trestu smrti nad jeho zastánci. S tím, aby v ČR existoval trest smrti, nyní souhlasí 42 procent lidí, zatímco 51 procent je proti. Tričko se svým portrétem a nápisem "Já jsem Tchajwanec" v Praze obdržel předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS) od ministra tchajwanské Národní rozvojové rady Kung Ming-sina. Španělští záchranáři u Kanárských ostrovů zachránili ze člunu 84 migrantů ze subsaharské Afriky. Česká advokátní komora se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank mohou nechat zasílat upozornění k pohybům peněz na úschovních účtech. Tajfun Doksuri nabral s rychlostí větru 240 kilometrů v hodině sílu supertajfunu a blíží se k Tchaj-wanu, Filipínám a k Číně. On-line secondhand s knihami Knihobot se rozšířil do Rakouska a Německa, kde bude působit pod mezinárodní značkou Bookbot. Británie spolupracuje s Tureckem na obnově černomořských obilných dohod, řekl v telefonátu britský premiér Rishi Sunak ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kreml naopak prohlásil, že návrat k dohodám v tuto chvíli není možný. Do funkce čínského ministra zahraničí se po necelých sedmi měsících vrací Wang I. Evropská unie poslala Ukrajině dalších 1,5 miliardy eur z programu dlouhodobé finanční podpory. Ruští poslanci přijali zákon, podle kterého budou k povinné vojenské službě do ruské armády od počátku příštího roku rukovat muži od 18 do 30 let.

