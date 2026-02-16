Čeká se nového kandidáta na ministra životního prostředí, kterého prý Motoristé brzy ukáží veřejnosti
Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil dnes jejich dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na instagramu. Nový ministr by měl podle Turka na ministerstvu životního prostředí (MŽP) působit po jeho boku. Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil ČTK, že jméno nového kandidáta bude oznámeno v pondělí. ČTK zjišťuje vyjádření Pražského hradu a předsedy Motoristů Petra Macinky. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura sdělil ČTK, že Macinka ho o změně informoval.
"Brzy vám představíme ministra, který bude působit na MŽP po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil," napsal Turek v komentáři k videu na instagramu. Ve videu také řekl, že to bude ministr, který bude "velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích uvidí". Počátkem týdne Macinka odmítl, že by strana do vedení MŽP navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.
Babiš v textové zprávě ČTK napsal, že o novém kandidátovi Motoristů na ministra životního prostředí je informován. "Dozvíte se zítra (v pondělí) na tiskové konferenci vlády," dodal.
Podle opozice potřebuje MŽP plnohodnotného ministra. "Teď jde o to, koho nominují, aby jeden problém nevystřídal další," odpověděl na dotaz ČTK předseda ODS Martin Kupka. "Odezírat z očí nikomu nemusí. Stačí, když bude pracovat pro lidi a ne proti nim. Chápu ale snahu Motoristů nominovat po chování Filipa Turka někoho 'velmi seriózního'," napsal na síti X bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle předsedy lidovců Marka Výborného je obsazení MŽP odpovědnosti Andreje Babiše a Petra Macinky. "Je absurdní, když tuto věc zveřejňuje někdo jiný nota bene tímto arogantním způsobem, kterým naznačuje již dopředu, že nový ministr za Motoristy bude jeho loutkou. Loutkou někoho, kdo jako poslanec nemá do řízení ministerstva co zasahovat," sdělil Výborný ČTK.
Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že jde o mírně optimistickou zprávu, ale až po zveřejnění nominace se ukáže, zda je to zpráva pozitivní. "Snad to bude někdo, kdo nezpochybňuje vědecké poznání, nebude finančně dusit národní parky a chtít prolévat 'zelenou krev'," řekl ČTK.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel poznamenal, že bez konkrétní situace se změna hodnotí dost těžko. "Obecně je ale dobře, že místo bude konečně obsazené a nebude ho suplovat Petr Macinka, který zvládá dělat ostudu i na půl úvazku," uvedl. "Na druhou stranu u Motoristů jejich personální výběry zatím u většiny lidí vzbuzují spíš mdloby než důvěru, takže očekávání zůstávají hodně při zemi," dodal.
"Jsem rád, že Motoristé konečně došli rozumu," sdělil ČTK předseda Pirátů Zdeněk Hřib. "Teď už zbývá jen přestat dělat ostudu v zahraničí, nešikanovat novináře, zveřejnit reálné sponzory strany a v případě klimatu se řídit vědeckými fakty," dodal.
V Babišově kabinetu, který vznikl v polovině prosince, je nyní pověřený výkonem funkce ministra životního prostředí Macinka, současně vede českou diplomacii. Zmocněncem pro klimatickou změnu vláda jmenovala Turka poté, co ho Pavel odmítl jako ministra. Turek dlouhodobě čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se dnes ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění, kterých se na jednotlivých místech účastnily stovky a tisíce lidí.
Prezidentská kancelář minulý týden po jednání Babiše s Pavlem uvedla, že prezident je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády. Babiš už předtím řekl, že Pavel poslance a čestného prezidenta Motoristů Turka ministrem nikdy nejmenuje, a dodal, že věc považuje za uzavřenou. Turek tehdy v reakci řekl, že Motoristé vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když ho místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí, a další ústupek už neudělají.
