Vláda schválila hospodářskou strategii, chce v ní stavět na privátním sektoru
Vláda v pondělí schválila novou hospodářskou strategii. Plánuje v ní stavět především na rozvoji privátního sektoru. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Strategie obsahuje opatření, kterými chce vláda zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu. "Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, nikoliv stát. Úkolem státu bude k tomu vytvořit předvídatelné prostředí," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.
"Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu," podotkl Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů EU, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem. "Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím," dodal ministr.
Strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Ministr zároveň zdůraznil, že strategie je v souladu s programovým prohlášením vlády.
Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.