Itálie chce být v Trumpově Radě míru, ale jen jako pozorovatel
Itálie se chce zúčastnit Rady míru jako pozorovatel. Dnes to potvrdil ministr zahraničí Antonio Tajani. O této možnosti již před několika dny hovořila i premiérka Giorgia Meloniová. Podle tisku tak Itálie vyšle svého zástupce na první zasedání Rady míru, která se má uskutečnit ve čtvrtek. Itálie se nemůže připojit k Radě míru kvůli své ústavě.
"Vláda se rozhodla zúčastnit se (čtvrtečního zasedání Rady míru) jako pozorovatel," uvedl na tiskové konferenci italský ministr zahraničí. Důvodem této účasti je podle Tajaniho to, že orgán má řešit situaci v Pásmu Gazy. "Už jsme toho pro Pásmo Gazy udělali hodně a chceme v tom pokračovat. Jsme západní zemí, která přijala největší počet dětí a uprchlíků z Pásma Gazy," uvedl Tajani s odkazem na program evakuací raněných z Pásma Gazy, kterých využilo několik stovek zraněných Palestinců a lidí z jejich doprovodů. Itálie je navíc připravená se podílet na výcviku nové policejní síly v Pásmu Gazy, dodal Tajani.
Vládní i opoziční politici již v uplynulých týdnech uvedli, že Itálie se nemůže připojit jako člen k Radě míru kvůli své ústavě. Tajani dnes uvedl, že stanovy Rady míru odporují článku 11 italské ústavy. Ten umožňuje Itálii se stát členem mezinárodních organizací jen v rovném postavení s ostatními státy. Stanovy Rady míru počítají se silnými pravomocemi předsedy, kterým by měl být americký prezident Donald Trump.
"Evropská komise se také rozhodla zúčastnit, ale ne jako člen Rady míru. Na akci bude také předsednictví Rady EU," řekl Tajani o čtvrtečním prvním zasedání Rady míru. Podle italských médií není zatím zcela vyloučeno, že by na první zasedání mohla odcestovat premiérka Meloniová, která se snaží udržet dobré vztahy s Trumpem. Tajani bude o vztazích s Radou míru hovořit v úterý v parlamentu, kde ho čeká zřejmě kritika opozice, která vazby na orgán založený Trumpem odmítá.
čtk, tb