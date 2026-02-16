0:00
včera 13:40

Vztahy USA a Maďarsko vstupují do zlaté éry, prohlásil v Budapešti americký šéfdiplomat Rubio

Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána podle agentur ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, kdy je u moci.

Trump a Orbán mají podle Rubia velmi blízké osobní vztahy, což se ukázalo být mimořádně prospěšné pro bilaterální vztahy. "Spojené státy chtějí, aby se Maďarsku dobře dařilo, protože je to v americkém národním zájmu, zejména dokud jste vy lídrem této země," řekl šéf americké diplomacie Orbánovi. Uvedl ale, že o tom, co se v Maďarsku stane, rozhodnou voliči.

Orbánova strana Fidesz v nezávislých předvolebních průzkumech dlouhodobě zaostává za uskupením Tisza Pétera Maygara, který v minulosti patřil mezi členy vládnoucí strany, nyní je ale Orbánovým ostrým kritikem. Premiéra a jeho spolupracovníky obviňuje z korupce nebo z toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a dnes řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod". Budapešť podle něho podporuje například snahu Spojených států dosáhnout míru ve válce Ruska proti Ukrajině a současný americký prezident udělal v mezinárodní politice nejvíce pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Bez Trumpa "bychom vůbec neměli šanci tuto válku v dohledné době ukončit mírovou dohodou", uvedl Orbán.

Agentura AP poznamenala, mnoho stoupenců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again - Učiňme Ameriku opět skvělou) považuje Maďarsko za zářný příklad země, kde národní konzervatismus slaví úspěchy. Děje se to navzdory tomu, že Orbánova vláda se postarala o erozi demokratických institucí a země si hospodářsky v porovnání s ostatními členy EU nevede nijak dobře, píše AP.

Orbán na rozdíl od většiny významných evropských politiků udržuje dobré vztahy s představiteli Ruska navzdory tomu, že ruská armáda už skoro čtyři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.

čkt, tb

