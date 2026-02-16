Politico: Macinka dostal v Mnichově od Sikorského rychlokurz o fungování EU
Střetu českého ministra zahraničí Petra Macinky a šéfa polské diplomacie Radoslawa Sikorského v panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci si všiml také zpravodajský web Politico. Ve svém německojazyčném newsletteru napsal, že Sikorski dal Macinkovi na otevřené tribuně rychlokurz o fungování Evropské unie pro pravicové populisty.
"Rychlokurz o EU pro pravicové populisty," nadepsalo Politico svůj krátký příspěvek, který se vracel k sobotnímu vystoupení českého ministra zahraničí v panelové debatě v Mnichově. Macinka debatoval mimo jiné s polským ministrem zahraničí Sikorským a bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou, která kritizovala politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bývalá první dáma USA vyjádřila nesouhlas mimo jiné poté, co český ministr zahraničí řekl, že nesouhlasí "s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem" a dodal, že podle něj jsou jen dvě pohlaví.
Pozornost vyvolal ale především Macinkův střet se Sikorským poté, co český ministr tvrdil, že některé instituce Evropské unie nemají dostatečnou demokratickou legitimitu. Macinka zpochybňoval propojení mezi voliči v EU a Evropskou komisí. Zmínil i to, že Evropský parlament nemá pravomoc navrhovat legislativu. Sikorski poukázal na to, že ani v Česku nejsou ministři vybíráni přímo ve volbách a o složení vlády rozhoduje parlament, podobně jako Evropský parlament schvaluje složení Evropské komise.
"Český vicepremiér Petr Macinka přišel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci s provokativní tezí o údajném deficitu demokracie v EU - a na otevřené tribuně se mu dostalo poučení od polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského," uvedl k tomu dnes Politico a dodal odkaz na část debat s tím, že to "stojí za to vidět".
Macinkovo vystoupení si v neděli vysloužilo kritiku od české opozice, která ho označila za ostudu a trapas. Podle předsedy ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal "truhlíka z okresního přeboru". Za ministra se postavili předseda vládní SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Macinka v reakci na facebooku uvedl, že debata na téma takzvaného demokratického deficitu EU se v minulosti vedla a měla by být vedena i nadále. Poznamenal, že na "naši skvělou opozici je čím dál zbytečnější reagovat" a že si "ve své křečovitosti vystačí sama".