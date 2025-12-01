Brněnské ANO neposlechlo vedení - a dál vládne Brnu
Deset ze 13 zastupitelů z hnutí ANO se navzdory výzvě krajského předsednictva rozhodlo zůstat součástí koalice na brněnském magistrátu.
Neopustí ji náměstek René Černý, náměstkyně Karin Podivinská ani radní Petr Bořecký. Smlouvu vypověděli zastupitelé René Novotný, Pavel Outrata a Miroslav Kubásek. V tiskové zprávě to dnes uvedl brněnský šéf ANO Černý. Krajské předsednictvo ANO vyzvalo zastupitele k opuštění koalice kvůli bitcoinové kauze.
Předsedkyně Alena Schillerová požadavek na opuštění koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí. Členové ANO ve vedení města si nicméně spolupráci v koalici dlouhodobě chválili.
„Moje zodpovědnost a loajalita patří voličům hnutí ANO, kteří mi dali důvěru ve volbách a všem občanům města. Proto pokračuji ve své práci v pozici prvního náměstka pro investice,“ sdělil Černý. „Mandát mi dali voliči a já ho budu dál vykonávat zodpovědně. Mojí prioritou je pokračovat v práci pro Brno a plnit závazky, které mám vůči občanům,“ doplnila Podivinská.
Kromě nich zůstává v koalici také radní pro územní plánování Bořecký, dále Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová.
Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO má 13 zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.
čtk, tb