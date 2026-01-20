Británie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti, inspiruje se Austrálií
Britská vláda zváží zákaz používání sociálních sítí pro děti v rámci zpřísňování zákonů na ochranu dětí před škodlivým obsahem a nadměrným časem stráveným u obrazovek. Vláda uvedla, že návrh projedná s rodiči a odborníky na tuto problematiku, a dodala, že se k veřejné diskusi o bezpečnosti na internetu vyjádří do konce léta.
"Jak jsem jasně uvedl, žádná možnost není vyloučena, včetně toho, od jakého věku by děti měly mít přístup k sociálním médiím," napsal britský premiér Keir Starmer na platformě Substack. Ministři Spojeného království odcestují do Austrálie, aby se seznámili s tím, jak tam funguje nedávno přijatý zákon o zákazu sociálních sítí pro děti mladší 16 let.
Více než 60 zákonodárců ze Starmerovy Labouristické strany začátkem tohoto týdne vyzvalo v otevřeném dopise premiéra, aby v Británii zavedl zákaz podobný tomu australskému. Podle nich předchozí vlády udělaly minimum pro ochranu dětí před důsledky, které s sebou nese používání sociálních sítí. "Vyzýváme vládu, aby v této otázce prokázala vůdčí roli zavedením minimálního věku pro přístup k sociálním médiím na 16 let," stojí v dopise.
Australský zákon, který zakazuje přístup dětem na sociální sítě jako TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatformu YouTube, začal platit 10. prosince minulého roku. O podobných krocích uvažují vlády v Dánsku, Malajsii či některých amerických státech.