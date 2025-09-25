Babiš nechce vracet dotace, které dostal jeho Agrofert, a hrozí ministerským úředníkům
Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dnes v rozhovoru pro Deník.cz odmítl, že by Agrofert měl vracet dotace, které po něm chce vymáhat ministerstvo zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podle něj nutí do nezákonných věcí úředníky, kteří by si však podle Babiše měli rozmyslet, co budou dělat, protože by mohli způsobit škodu. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.
Výborný nedávno ČTK řekl, že ministerstvo zemědělství bude vymáhat po firmách z holdingu Agrofert částku přes sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Babiše.
"Proč by se měly vracet, protože si to (Výborný) vymyslel?" reagoval Babiš na dotaz, zda Agrofert bude peníze vracet. Zdůraznil, že jde o nárokové dotace na hektar půdy, na které žádný politik nemá vliv. Vnímá to jako snahu vlády Petra Fialy (ODS) budovat nenávist vůči Babišovi a zničit Agrofert. "Výborný nutí úředníky do nezákonných věcí, ať si dobře rozmyslí, co budou dělat, protože můžou způsobit škodu samozřejmě," prohlásil.
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu. Deníku.cz řekl, že v případě úspěchu ve volbách vyhoví zákonu, aby střet zájmů nehrozil. "Možností je iks," dodal.
čtk, tb