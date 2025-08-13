Babiš: Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových sněmovních voleb
Dlouholetá poslankyně ANO Margita Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových voleb, řekl serveru iDNES předseda hnutí Andrej Babiš. Balaštíková měla mandát obhajovat ve Zlínském kraji. Babiš tak reagoval na informace, podle nichž po sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky.
Poslankyně na sociálních sítích uvedla, že nikdy nikoho nekontaktovala. Nahrávka, o které dnes informoval server Seznam Zprávy, je podle ní podvrh. Uvedla také, že se bude bránit. čtk, ft