ANO, SPD a Motoristé podepíšou koaliční smlouvu 3. listopadu, když se sejde nová sněmovna
ANO, SPD a Motoristé mají domluvenou koaliční smlouvu, podepíšou ji v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze Sněmovny. Předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády po sněmovních volbách, to řekl ve videu na sociální síti X. Dnes se podle něj bude jednat také o návrhu ANO na nový jednací řád Sněmovny, aby dolní komora Parlamentu byla efektivní. Podrobnosti k návrhu Babiš neuvedl.
"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu v den, kdy zasedne poprvé nová Sněmovna," řekl Babiš. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády zůstávají podle Babiše k dotažení některé body, na kterých ještě není shoda.
čtk, tb