ANO představilo svůj program do voleb: zpřísnit azyly a zastropovat věk odchodu do důchodu
Prioritami opozičního hnutí ANO před říjnovými sněmovními volbami jsou zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, levné energie či prosazení přísného azylového zákona. Při dnešním oficiálním zahájení kampaně v Ostravě to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš, který vede moravskoslezskou kandidátku hnutí. Získat peníze na své priority chce ANO podle něj důsledným výběrem daní, vylepšenou elektronickou evidencí tržeb (EET), transparentním soutěžením zakázek či potíráním práce načerno.
Na zahájení dnešního programu si hnutí připravilo krátké video s kritikou aktuální situace v Česku, následně se moderace ujali první místopředseda ANO a lídr pražské kandidátky Karel Havlíček a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, jež vede ANO do voleb v kraji Jihomoravském.
Po příchodu na pódium se Babiš nejprve vrátil k pondělnímu útoku na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde jej jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy. Babiš přijal omluvu, kterou útočník ve středu umístil na sociální síť, muž podle Babiše podlehl nepravdivým informacím. "Prosím všechny, zachovejme si slušnost a respekt. Přijímám omluvu toho pána a také doufám, že už nikdy nic takového neudělá a nikdo z nás, občanů České republiky," řekl Babiš. Policie muže podezírá z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví.
V projevu se Babiš následně věnoval kritice vlády Petra Fialy (ODS), vytýkal jí zdražování, propad životní úrovně, rozeštvávání společnosti či snížení peněz na dopravu, zdravotnictví a školství v návrhu rozpočtu na příští rok. "Česká republika nikdy neměla horší, asociálnější a arogantnější vládu. Nesourodý slepenec, který drží pohromadě jen státní peníze a posty pro straníky, kamarády a rodinné příslušníky a jehož jediný program je Antibabiš a permanentní budování nenávisti vůči mně," uvedl Babiš.