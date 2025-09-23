Americký vyslanec v OSN řekl, že Spojené státy budou bránit území všech členů NATO
Spojené státy a jejich spojenci budou bránit každý centimetr území NATO, řekl dnes americký velvyslanec při OSN Mike Waltz na zasedání Rady bezpečnosti OSN, o které požádalo Estonsko kvůli narušení svého vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová varovala, že Rusko svými průniky na území zemí Severoatlantické aliance riskuje přímý ozbrojený konflikt s NATO a to je připraveno bránit území členských států. Rusko, které je stálým členem RB OSN a má tedy právo veta, narušení vzdušného prostoru pobaltské země popírá.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, podle agentury Reuters prohlásila, že Rusko bude pokračovat v provokacích tak dlouho, dokud mu to bude dovoleno. Není náhoda, že Rusko třikrát narušilo evropský vzdušný prostor během dvou týdnů, uvedla unijní diplomatka, která v minulosti působila jako estonská premiérka. Průnik ruských stíhaček do estonského vzdušného prostoru následoval poté, co Rusko v předchozích dnech vyslalo své drony přes hranice dalších dvou členských států NATO, Polska a Rumunska.
"Spojené státy a naši spojenci budou bránit každý centimetr území NATO," řekl při svém prvním vystoupení od nástupu do funkce americký vyslanec Waltz podle agentury Reuters. "Vaše bezohledné činy riskují přímou ozbrojenou konfrontaci mezi NATO a Ruskem," vzkázala Cooperová podle serveru The Guardian ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a dodala, že aliance je připravena bránit nebe i území aliančních zemí. "Pokud budeme muset konfrontovat letadla operující ve vzdušném prostoru NATO bez povolení, uděláme to," dodala.
čtk, tb