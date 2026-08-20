Americký soud schválil změny volební mapy ve státě Missouri, kterou si republikáni nakreslili tak, aby si udrželi moc v Kongresu
Soud ve středu schválil použití nové volební mapy amerického státu Missouri v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů a zamítl žádost, aby o překreslení obvodů ve prospěch republikánů mohli obyvatelé hlasovat. Rozhodnutí je vítězstvím pro Republikánskou stranu, která si chce ve volbách udržet kontrolu nad oběma komorami Kongresu. V případu však bude ještě nejspíš rozhodovat nejvyšší soud tohoto státu na středozápadě USA, píše agentura AP.
Novou volební mapu už obyvatelé Missouri vyzkoušeli v srpnových primárkách. Republikánský tajemník státu Denny Hoskins ve stejný den zamítl petici s tisíci podpisů, jejíž cílem bylo prosadit listopadové referendum o změně hranic volebních obvodů.
Soudce Daniel Green u soudu v okresu Cole ve středu souhlasil s Hoskinsem a dalšími republikány, kteří se za mapu postavili. Ústava Missouri podle soudce neobsahuje žádné ustanovení, které by občanům umožňovalo v referendu rozhodovat o změně volební mapy místo státního zákonodárného sboru. Odpůrci překreslení volebních obvodů oznámili, že se odvolají.
Ústava Missouri podle AP výslovně neuvádí, že překreslení obvodů může být rozhodnuto referendem, ale ani to nezakazuje. V Missouri se konalo referendum o plánu na změnu kongresových obvodů před více než 100 lety. V roce 1922 voliči hlasováním odmítli novou volební mapu schválenou zákonodárným sborem s převahou republikánů. Oprávněnost petice za vypsání referenda tehdy nikdo u soudu nenapadl.
V americké Sněmovně reprezentantů nyní zasedá šest republikánů a dva demokraté z Missouri. Byli zvoleni na základě volební mapy stanovené po sčítání lidu z roku 2020. Republikánský guvernér Mike Kehoe však loni státní zákonodárce vyzval k překreslení volebních obvodů poté, co k tomu republikány vedené státy vybídl prezident Donald Trump s cílem získat výhodu v letošních volbách do Kongresu.
Cílem nové mapy je pomoci republikánům zabránit znovuzvolení demokratického kongresmana Emanuela Cleavera z Kansas City. Části města jsou nově přeřazeny do dvou sousedních volebních obvodů, které nyní zastupují republikáni, a zbývající část Cleaverova pátého obvodu je rozšířena daleko na východ do venkovských oblastí, kde mají převahu republikáni. Přibližně 59 procent voličů v nově vymezeném pátém obvodu v něm dříve nežilo.
V republikánských primárkách v upraveném pátém obvodu zvítězil státní senátor Rick Brattin, zatímco demokratickým kandidátem se stal Cleaver, s nímž nikdo ze spolustraníků nesoupeřil.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.
čtk, tb