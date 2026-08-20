Německá tajná služba zavedla zvláštní linku důvěry pro exulanty z Ruska, Číny nebo Íránu
Lidé, kteří uprchli do Německa z autoritářských zemí, jako je Rusko, Čína nebo Írán, mohou využít novou linku pomoci, kterou spustila německá zpravodajská služba. Určena je především pro případy, kdy se tito uprchlíci stanou terčem hrozeb či útoků ze strany agentů svých domovských zemí, informovala dnes agentura AP.
Německý Úřad pro ochranu ústavy (BfV) dnes vydal brožuru, v níž propaguje linku pomoci pro osoby, které v Německu našly útočiště před autoritářskými státy. Tito lidé, kteří čelí stále častěji zastrašování, sledování, represím či pokusům o únos nebo vraždu, jsou vybízeni, aby pomohli BfV při analýze represivních strategií a způsobů, jak jim čelit.
Brožura, která se obrací na osoby ohrožené kvůli tomu, že jsou disidenty, novináři nebo členy komunity LGBT+, dokonce nabízí naději, že BfV dokáže zmařit konkrétní hrozby, kterým volající čelí.
"Díky vlastnímu vyšetřování a informacím poskytnutým dotčenými osobami je domácí zpravodajská služba schopna vypátrat odpovědné osoby," uvádí se v jedné části šestnáctistránkové brožury.
Tato osvětová kampaň přichází v době, kdy se Berlín snaží dát zpravodajským službám nové pravomoci k odposlouchávání komunikace a narušování operací zahraničních protivníků. Snaží se tak čelit rostoucí hrozbě kybernetických a hybridních útoků.
Opatření, o nichž se diskutuje už několik měsíců, by vnitřní BfV i vnější Spolkové zpravodajské službě (BND) poskytla širší pravomoci ke shromažďování dat a zmaření útoků, dodala AP.
čtk, tb