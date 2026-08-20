KLDR vypálila do moře asi deset balistických raket
Severní Korea dnes vypálila desítku balistických raket krátkého doletu směrem na východ od Korejského poloostrova. Informovala o tom jihokorejská armáda, kterou citovala agentura AP. Odpálení neupřesněné rakety z KLDR dříve potvrdila také japonská vláda a pobřežní stráž, podle níž už střela spadla do moře, uvedla agentura Reuters.
Nové severokorejské testy raket přicházejí v době, kdy bylo zkráceno společné vojenské cvičení Jižní Koreje a Spojených států. Cvičení skončí už v pátek; prezident Donald Trump nařídil podstatné omezení americké účasti.
Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, ve středu uvedla, že zkrácení vojenského cvičení nic nemění na nepřátelské politice Spojených států vůči Severní Koreji.
Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit s Kimem rozhovory, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
V posledních letech si Kim rovněž posílil své diplomatické postavení rozšiřováním vztahů s Ruskem, jemuž Severní Korea dodává konvenční zbraně a vojáky na podporu války proti Ukrajině. V poslední době také podnikla kroky k posílení vztahů s Čínou, která je jejím tradičním spojencem.
čtk, tb