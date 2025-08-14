Americký ministr zahraničí: Mír dojednáme, pokud dojednáme bezpečnostní záruky
Pro dosažení míru na Ukrajině je nutné projednat bezpečnostní záruky. Podle agentury Reuters to dnes řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Vyjádřil se tak den před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, kteří budou o situaci na Ukrajině hovořit.
„Myslím, že všichni uznáváme, že k dosažení míru je třeba projednat bezpečnostní záruky," řekl Rubio před novináři. čtk, ft