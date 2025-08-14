0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
14. 8. 2025
USA

Americký ministr zahraničí: Mír dojednáme, pokud dojednáme bezpečnostní záruky

Pro dosažení míru na Ukrajině je nutné projednat bezpečnostní záruky. Podle agentury Reuters to dnes řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Vyjádřil se tak den před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, kteří budou o situaci na Ukrajině hovořit.

„Myslím, že všichni uznáváme, že k dosažení míru je třeba projednat bezpečnostní záruky," řekl Rubio před novináři. čtk, ft

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy