AfD získala v Sasku už druhý post starosty, povede Altenberg u českých hranic
Alternativa pro Německo bude mít po nedělních volbách už druhého starostu v Sasku. Kandidát strany, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrál s přehledem volby v Altenbergu. Krušnohorské město se zhruba 7500 obyvateli leží přímo u českých hranic.
Člen AfD André Barth získal v nedělních volbách starosty v Altenbergu podle předběžných výsledků 61,8 procenta hlasů. S přehledem tak už v prvním kole porazil zbylé kandidáty, kteří se o post v čele radnice ucházeli jako bezpartijní. Barth stál v čele Altenbergu prozatímně už od loňského léta, kdy se funkce vzdal starosta Markus Wiesenberg z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Altenberg se stal druhým městem v Sasku, jehož radnici povede člen AfD. Od roku 2024 je starostou města Grossschirma, které leží mezi Drážďany a Saskou Kamenicí (Chemnitz) člen AfD Rolf Weigand. V únoru 2024 se stal primátorem saského města Pirna Tim Lochner, který sice není členem žádné strany, kandidoval ale za AfD.
AfD je po loňských únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. Dostala 20,8 procenta hlasů. Proti květnovému rozhodnutí Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), že je prokazatelně pravicově extremistickou stranou, se AfD odvolala k soudu. Nyní by podle průzkumů dosáhla AfD ve volbách na 24 až 28 procent hlasů.
V Sasku stranu zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou už od roku 2023, ve volbách v září 2024 AfD přesto získala 30,6 procenta hlasů. Letos v září se budou zemské volby konat také v dalších spolkových zemích na východě Německa: v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku-Anhaltsku. AfD by v obou mohla dostat až 40 procent hlasů.