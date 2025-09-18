700 000 ruských vojáků se účastní války proti Ukrajině, opět potvrdil Putin. Celkové ruské ztráty podle odhadů překročily jeden milion
Na frontě proti Ukrajině je nasazeno více než 700.000 ruských vojáků, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin při schůzce s předsedy poslaneckých klubů. Putin zmínil počet vojáků ve válce proti sousední zemi v odpovědi na návrh zavést v mocenských orgánech kvóty pro válečné veterány.
"Chápejte, na frontě je více než 700.000 lidí. Mezi nimi je třeba vybírat ty, kteří chtějí a jsou ochotni pracovat v orgánech státní moci," prohlásil podle agentury TASS. Putin upozornil, že ne každý voják touží po kariéře státního úředníka. Putin podle agentury Interfax podpořil návrh odměňovat účastníky bojů proti Ukrajině bezplatným přidělováním pozemků na okupovaných ukrajinských územích, která Rusko anektovalo.
O přibližně 700.000 vojácích v bojích na Ukrajině hovořil Putin i loni v červnu, zatímco v prosinci 2023 zmínil 617.000 vojáků, zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na počátku loňského roku hovořil při různých příležitostech o 600.000 a 880.000 příslušnících ukrajinských ozbrojených sil, připomněl ruský server RBK.
Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu před více než třemi a půl lety Moskva mobilizovala obrovské lidské a materiální zdroje, ale podle odhadů nezávislých médií utrpěla ruská vojska těžké ztráty, poznamenala agentura AFP.
Počty padlých vojáků Rusko ani Ukrajina nezveřejňují. Výjimku udělal ukrajinský prezident Zelenskyj, který v únoru řekl americkému novináři Piersi Morganovi, že v bojích s Ruskem padlo 45.100 ukrajinských vojáků a dalších 390.000 bylo zraněno. Podle analytiků je ale údaj podhodnocený. Ruské ztráty podle Zelenského dosahují 350.000 mrtvých a až 700.000 zraněných. Mezinárodní institut strategických studií (IISS) uvádí, že zabito bylo přes 170.000 ruských vojáků a přes 600.000 jich bylo zraněno. Ukrajinský generální štáb odhaduje, že ruské ztráty se od vypuknutí války blíží 1,1 milionu mužů.
čtk, tb