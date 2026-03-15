Nepředvídatelný Český lev přinesl první cenu pro vietnamského herce a drama v kategorii nejlepší film
Předávání se neslo ve znamení slovenských vítězství a cen pro ženy. Politiky se stranilo a drželo v pozoru favority.
Moc nechybělo a letošní předávání filmových cen Český lev skončilo největším překvapením za dlouhou dobu. Poté co cenu za nejlepší režii získala v sobotu režisérka Katarína Gramatová za snímek Nahoře nebe, v dolině já, se nezdálo nemožné, co by do té doby napadlo v konkurenci filmů Karavan, Sbormistr, Franz a Letní škola, 2001 jen málokoho.
Tedy že by právě její autentický, empatický debut o dospívání v ekonomicky vyloučené oblasti Slovenska, který tiše nabíral na reputaci ve stínu festivalově i jinak hlučnějších soupeřů, mohl být i nejlepším filmem roku. V roce, kdy o vítězi nerozhodovaly jen filmové kvality, ale i kauzy, kontroverze a osobní sympatie či strategické zastávání pozic, nicméně hlasující dali nakonec přednost road movie o výzvách mateřství Karavan od režisérky Zuzany Kirchnerové, jež do té doby dostala na začátku pouze cenu pro herečku ve vedlejší roli (Juliána Brutovská).
Tím odstartovala vlna slovenských vítězství, která mimo jiné letos České lvy charakterizovala. Druhým výrazným rysem večera přesunutého po dvanácti letech z Rudolfina do Kongresového centra byl silný počet oceněných žen. A třetím pak relativní ticho ohledně aktuálních škrtů a sílících útoků na kulturu včetně kinematografie a nejisté situace České televize. „Ze Slovenska vám držíme palce, ať to zvládnete líp než my,“ vzkázal ve spíše ojedinělém politickém prohlášení během děkovné řeči skladatel Jonatan Pastirčák, uměleckým jménem Pjoni, když přebíral sošku s Ondřejem Mikulou alias Aid Kidem za hudbu k filmu Sbormistr.
Z jiného světa
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu