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Esej o tom, kudy možná vede cesta ze stále vyhrocenějších sporů
Jak čtení knihy o roce 1968 a následné normalizaci nasvěcuje jasným světlem režim, který chce šéf Smeru na Slovensku zavést
Básník Elsa Aids dokáže popisovat současnost bez patosu a lyrického kýče
Esej o proměnách společnosti v době pandemie
O střední Evropě po třiceti letech
České porážky a neúspěchy od třicátých let do současnosti
Výročí sto let od vzniku republiky by nemělo být jen příležitostí ke vzpomínání
Polarizace. Konspirační teorie. Útoky proti svobodným médiím. Posedlost loajalitou. Poslední události ve Spojených státech a Evropě se stále více podobají.