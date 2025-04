Seriály na duben: Zemřít pro sex nebo proto, že se lidé nedokážou dohodnout

Dvě druhé řady a tři novinky jsou ve výběru seriálových tipů na duben. Vrací se jednak rebel ze světa Hvězdných válek Cassian Andor a jednak hrdinové postapokalyptického světa The Last of Us. Série ceněného scenáristy Graiga Mazina si vysloužila nálepku „nejlepší seriálová adaptace videohry“, Andor je zase považován za nejpovedenější přírůstek do stále bobtnající franšízy Star Wars. První novinka (Zemřít pro sex) spojuje smrtelnou nemoc a sexuální emancipaci, druhá (Sousedská tajemství) ukazuje, co všechno je antihrdina schopen udělat, aby si udržel privilegovaný život v luxusu. Obě stojí hlavně na hereckých výkonech hlavních představitelů – Michelle Williams a Jona Hamma. Třetí se pak odehrává za slovenskými humny. Dokumentarista Miro Remo sleduje, co chráněný medvěd znamená pro lidi, kterým vstoupil do života, a jak se z plaché šelmy stalo na Slovensku výbušné politické téma.