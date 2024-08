Co si vyrazit do Prokletých hor?

Je tu konec léta a konec prázdnin; čas, kdy fanoušci Jadranu odjíždějí domů, do Čech a do Německa. Na Balkán už vyrážejí jen ti, kteří to tam mají rádi, ale rozčilují je turisté a teplotní rekordy. Babí léto v Chorvatsku nebo Černé Hoře je tím pádem trochu smutná doba – tradiční turistické destinace mimo sezonu ztichnou, obchody se pomalu zavřou, zmrzlináři se po letním šílenství znovu v klidu usadí na židli před stánkem a koukají do mobilu nebo si povídají o životě s prodejci žabek a ručníků.